Giro d’Italia 2024 a Desenzano del Garda: orari, percorso, strade chiuse e bus navetta

Desenzano del Garda (Brescia), 17 maggio 2024 – Il Giro d’Italia è pronto per la 14esima tappa con partenza da Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, e arrivo a Desenzano del Garda, nel Bresciano. L’appuntamento è per domani, sabato 18 maggio. Mentre, domenica 19, la Carovana rosa ripartirà da Manerba del Garda alla volta di Livigno, in Valtellina. Ecco tutte le informazioni più utili per quanto riguarda la cittadina bresciana: dagli orari al percorso fino alle strade chiuse.

Un passaggio del Giro d’Italia in una delle passate edizioni (foto di archivio)

Sabato 18 maggio, la cronometro parte da Castiglione delle Stivere alle 13:20 e l’arrivo è previsto a Desenzano del Garda alle 17.09.

Prima parte abbastanza tortuosa per uscire da Castiglione, con il primo intermedio posto a Solferino dopo 7,8 km. Poi la strada inizierà ad essere sempre meno complessa, con qualche strappetto comunque presente, passando da Pozzolengo per arrivare al secondo rilevamento cronometrico in corrispondenza del passaggio sotto la torre di San Martino. Poco dopo si arriverà sulla strada panoramica che costeggia il Lago di Garda, subito dopo aver passato Sirmione, per procedere in direzione Desenzano.

Lunghezza: 31.2 km

Dislivello: 150 m

Giro d'Italia, la tappa Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda

Dalle 7 alle 18 del 18 maggio, a Desenzano del Garda, saranno chiuse al traffico le seguenti strade: Via dei Colli Storici – Via Unità d’Italia – Rotatoria Via unità d’Italia/Via dei Colli Storici – Rotatoria via dei Colli Storici/Viale Agello – Viale Agello – Rotatoria Viale Agello/Viale Motta – Via del Molin – Via Anelli – Lungolago C. Battisti sino all’intersezione con Viale Grams. Il divieto si applica anche ai residenti nelle strade indicate.

Non sarà consentita l’entrata e l’uscita dai passi carrai. Vietato anche parcheggiare le vetture in tali vie. Devono essere completamente libere dalle 22 del giorno 17 maggio.

Per le attività commerciali e per coloro che volessero raggiungere il centro storico in modo più agevole sarà invece possibile avvalersi del servizio di due bus navetta gratuiti attivati per l’occasione. Il servizio bus navetta è previsto mediante due bus che per tutta la giornata del 18 maggio effettueranno il servizio in modo continuativo dalle 6 alle 21. I bus partiranno dal parcheggio in "Loc. Perla", percorreranno viale Marconi sino alla rotatoria di viale Cavour-via Sant’Angela Merici dove verrà istituita per la sola giornata del 18 maggio, la fermata provvisoria. Il servizio di bus navetta è gratuito, così come è gratuito il parcheggio in Località Perla dalle 5 alle 23 del 18 maggio 2024. Il parcheggio è presidiato da volontari ma non è custodito.

Il trasporto urbano sarà attivo solo con la linea 3 (rossa) per la giornata di sabato 18 maggio 2024, con partenza dalla stazione ferroviaria e ritorno alla stessa.

Il percorso, (solo per il 18 maggio) subirà una leggera variazione e sarà il seguente: via Masaccio (fermata lato nord fronte stazione), P.zza Einaudi, dx via Cavour, sx via Marconi, dx v.le Andreis, dx via Montecroce, risvolta all’ingresso dei Poliambulatori dell’Ospedale, via Montecroce, v.le Andreis, sx via Marconi, dx via Mezzocolle, via Vicina, via Grezze, dx via delle Mimose, sx via degli Oleandri, sx via Grezze, sx via El Alamein, dx via Monte Suello, sx ancora via Monte Suello, dx via Caduti dei Lager, dx via Bezzecca, sx via Mezzocolle, dx via Irta, via Residenze, dx P.zza Einaudi (fermata lato sud), sx via Zadei, dx via Giotto, diritto via Michelangelo, sx via Foscolo, via Papa Giovanni XXIII fino all’intersezione con via Padre Annibale di Francia dove effettua la risvolta alla rotatoria, ancora via Papa Giovanni XXIII, via Foscolo, sx via Venezia, via Mattei, dx via Pratomaggiore, sx via Alfieri, sx via San Zeno, dx via Dugazze, sx via Michelangelo, sx via Zadei, dx via Masaccio.

Nonostante il Lungolago sia transennato su entrambi i lati, saranno garantiti accessi all’attracco dei battelli con personale dedicato, assicurando il passaggio in sicurezza per tutti.

Come disposto dall’Ordinanza Sindacale n.14 del 9 aprile 2024, il giorno 18 maggio 2024 sono sospese tutte le attività didattiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, compresi gli asili nido, esistenti sul territorio comunale. Si precisa che l’attività amministrativa potrà svolgersi regolarmente.