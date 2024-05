Giro d’Italia 2024, le tappe in Lombardia: Valtellina grande protagonista con Livigno. Quando e orari

Milano, 2 maggio 2024 – Il conto alla rovescia è partito: sta per partire il Giro d’Italia 2024. L’attesissima gara di ciclismo, all’edizione numero 107, è in programma dal 4 al 26 maggio 2024. Si parte da Venaria Reale e si arriva ancora a Roma. Nel percorso, ci saranno la salita al Santuario di Oropa (a 25 anni dall'impresa di Pantani), Mortirolo, Stelvio, Passo Brocon e una doppia ascesa al Monte Grappa. Ma anche sterrato toscano e due cronometro individuali. Immancabile un passaggio in Lombardia, dove grande protagonista sarà la Valtellina. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

Uno snodo cruciale del Giro sarà la quattordicesima tappa, dove andrà in scena, sabato 18 maggio, una cronometro di 31 chilometri e duecento metri lungo le strade lombarde che parte da Castiglione delle Stiviere e arriva sul lungolago di Desenzano del Garda.

Prima parte abbastanza tortuosa per uscire da Castiglione, con il primo intermedio posto a Solferino dopo 7,8 km. Poi la strada inizierà ad essere sempre meno complessa, con qualche strappetto comunque presente, passando da Pozzolengo per arrivare al secondo rilevamento cronometrico in corrispondenza del passaggio sotto la torre di San Martino. Poco dopo si arriverà sulla strada panoramica che costeggia il Lago di Garda, subito dopo aver passato Sirmione, per procedere in direzione Desenzano.

Orario di partenza: alle 13:20

Orario d'arrivo: alle 17:09

Lunghezza: 31.2 km

Dislivello: 150 m

Giro d'Italia, la tappa Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda

La quindicesima tappa, domenica 19 maggio, va da Manerba del Garda a Livigno: un percorso di 220 km, oltre ad essere il più lungo del Giro d'Italia è anche tra le più interessanti e difficili dell'intera competizione visto il dislivello complessivo di ben 5.300 metri.

Si superano 5 salite con il solo intervallo della Val Camonica la cui risalita rappresenta l’unico momento di “respiro”. Si scalano la salita di Lodrino seguita dall’inedito Colle San Zeno la cui discesa è molto lunga e impegnativa. Si risale la Val Camonica da Pisogne fino a Edolo per scalare il Mortirolo dal versante di Monno e scendere in Valtellina. Lunga risalita fino alle porte di Bormio con la breve scalata delle Motte e dopo Isolaccia Valdidentro salita al Passo di Foscagno. Segue una breve discesa, e la salita finale composta dal Passo di Eira in cima al quale si segue una strada (asfaltata) che risale la pista del Mottolino.

Ultimi km in salita. La pendenza cambia drasticamente a 2 km dall’arrivo dopo il Passo di Eira dove la pendenza media resta superiore al 10% benché la strada presenti rampe ripide intervallate da brevi tratti meno pendenti. Nell’ultimo km la rampa finale presenta pendenze fino al 19% seguite da un breve allentamento della pendenza e da un ulteriore “scalino” che porta alla retta finale di 50 m su asfalto larghezza 6 m.

Orario di partenza: alle 10:40

Orario d'arrivo: tra le 15:51 e le 16:34

Lunghezza: 222 km

Dislivello: 5400 m

Tappa Giro d'Italia, Manerba del Garda-Livigno

Lunedì 20 maggio i corridori usufruiranno di un giorno di riposo mentre martedì 21 maggio, sedicesima tappa del Giro lunga da Livigno a Santa Cristina, in Val Gardena: con al suo interno la Cima Coppi del Passo dello Stelvio.

Partenza in salita con i Passi di Eira e Foscagno seguiti dopo Bormio dallo Stelvio. Lunga discesa e lungo falsopiano a scendere fino a Bolzano lungo la val Venosta e la valle dell’Adige. Da Cardano lunga salita a Castelrotto e Passo Pinei. Attraversata Ortisei ultimi km in blanda salita fino allo strappo finale.

La Cima Coppi è la salita con la maggiore altitudine alla sommità raggiunta dai ciclisti professionisti durante ciascun Giro d'Italia. Fu istituita, in omaggio al "campionissimo" Fausto Coppi. La Cima Coppi cambia di anno in anno, in base al profilo altimetrico del Giro d'Italia, ma la Cima Coppi per antonomasia rimane il Passo dello Stelvio, che con i suoi 2758 m è il punto più alto mai raggiunto dal Giro. La strada dello Stelvio, che da Bormio porta in Alto Adige e in Svizzera, è il sogno di ogni ciclista.

Orario di partenza: alle 11:35

Orario d'arrivo: tra le 16:51 e le 17:34

Lunghezza: 202 km

Dislivello: 4350 m

Giro d'Italia, tappa Livigno - Santa Cristina Val Gardena

Come di consueto, Rai racconterà in chiaro al pubblico nazionale ogni giorno di gara. La giornata televisiva in rosa inizierà con un’ora di “Giro Mattina” su Rai Sport HD dopodiché sempre nello stesso canale ci sarà “Prima diretta” per seguire il momento della partenza della tappa fino alle 14. Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, con “Giro in Diretta” fino alle 16:15 e “Giro all’Arrivo” immediatamente a seguire, per il racconto delle fasi culminanti di ciascuna frazione fino al traguardo previsto per le 17:15. Subito a ruota, le tradizionali analisi del dopo gara del Processo alla Tappa. Completano il quadro tecnico-sportivo su Rai Sport HD il TGiro, a partire dalle 20, e Giro Notte, alle 23:50.