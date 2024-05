Giro d’Italia 2024 a Castiglione delle Stiviere: orari, percorso, strade chiuse e parcheggi

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 17 maggio 2024 – Tutto pronto per la 14esima tappa cronometro del Giro D'Italia, che parte da Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, e arriva a Desenzano del Garda, nel Bresciano. L’appuntamento è per domani, sabato 18 maggio. Mentre, domenica 19, la Carovana rosa ripartirà da Manerba del Garda alla volta di Livigno, in Valtellina. Ecco tutte le informazioni più utili per quanto riguarda la cittadina mantovana: dagli orari al percorso fino alle strade chiuse.

Sabato 18 maggio, la cronometro parte da Castiglione delle Stiviere alle 13:20 e l’arrivo è previsto a Desenzano del Garda alle 17.09.

Prima parte abbastanza tortuosa per uscire da Castiglione, con il primo intermedio posto a Solferino dopo 7,8 km. Poi la strada inizierà ad essere sempre meno complessa, con qualche strappetto comunque presente, passando da Pozzolengo per arrivare al secondo rilevamento cronometrico in corrispondenza del passaggio sotto la torre di San Martino. Poco dopo si arriverà sulla strada panoramica che costeggia il Lago di Garda, subito dopo aver passato Sirmione, per procedere in direzione Desenzano.

Lunghezza: 31.2 km

Dislivello: 150 m

Giro d'Italia, la tappa Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda

A Castiglione delle Stiviere, alcune strade saranno interdette alla circolazione stradale dalle 8 alle 18 con partenza da piazza San Luigi. Si potrà assistere al transito della carovana rosa raggiungendo le strade del percorso a piedi.

Saranno chiuse al traffico, dalle 15 del 17 maggio alle 18 del 18 maggio, le seguenti strade: via Perati, via Marta Tana, viale Maifreni, via Zanardelli, piazza San Luigi e via Ordanino. Serrata, invece, dalle 8 alle 18 del 18 maggio per piazzale Tozza, via Lonato (dalla rotonda a via IV Novembre), via IV Novembre, via Caraffe, viale Boschetti (dall’intersezione con via Martini sino a quella con via Perati), piazza San Luigi, via Battisti, via Sinigaglia, via Garibaldi, via Teatro, via Racchetta, via Gonzaga, via Napoleone III, via Astore (dall’intersezione con la rotonda sino all’intersezione con via Fichetto), via Fichetto (dall’intersezione con via Astore a quella con via Bertasetti), via Bertasetti, via Barche di Solferino (dall’intersezione con via Bertasetti sino al confine con Solferino), via Pretorio, piazza Dallò, via Marconi e via Chiassi.

Resteranno interdette anche le seguenti strade con confluenza sul percorso: via Lonato (dall’intersezione con via cicalaio verso il centro abitato), via Botteghino (dall’intersezione con la rotonda sino a via l. da vinci), via don Mazzolari, via San Pietro, viale Boschetti, via Campasso (dall’intersezione con via IV Novembre a via don Ruggeri), via Ascoli, via Moscati, via Palazzina (in direzione via moscati), via Porta Lago, via del Benaco, via Sinigaglia, via Desenzani, via Valle Scura (dall’intersezione con via Ospedale Valle Oscura a via Fichetto).

Diversi i divieti di sosta predisposti nelle vie dove passerà la Carovana rosa. I veicoli d’intralcio al Giro d’Italia verranno rimossi ai bivi, agli incroci, alle intersezioni stradali ed alle rotatorie dove ci saranno transenne e non sarà possibile transitare per le vie interessate.

In occasione dell’evento è stata disposta l’apertura straordinaria dei seguenti parcheggi: P1 via Botteghino; P2 via Botteghino; via Medole intersezione con via Tasso; via Cicalaio; via Mazzini.

Il sindaco di Castiglione delle Stiviere ha inoltre disposto la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, dalle 14 del 17 maggio e per la giornata del 18 e, nello stesso giorno, non si svolgerà il mercato settimanale del sabato.