Gino Cristelli morto a 79 anni dopo l’investimento: ora è omicidio stradale

Brescia, 11 febbraio 2025 – Nel bresciano si registra il quinto morto per incidente stradale dall’inizio del 2025. Si tratta del pensionato Gino Cristelli, imprenditore di Vipiteno trasferitosi a Brescia una cinquantina di anni fa.

Cristelli, la cui famiglia è assistita dallo studio legale3A- Valore Spa e dall’avvocato Nicola De Rossi, è morto in ospedale a causa delle lesioni riportate in seguito all’investimento da parte di un furgone lo scorso 15 gennaio alle 11.30 in via Cremona e Brescia. Aveva 79 anni.

Come ha specificato i legali di famiglia “la Procura di Brescia, che doveva avere già aperto un procedimento penale per lesioni personali stradali gravissime in capo al conducente del furgone, ora con il decesso della vittima ha trasformato il capo di reato contestato in omicidio stradale”.

Nello schianto Cristelli era stato colpito e caricato sul cofano del mezzo, aveva sfondato il parabrezza con il capo ed era stato quindi sbalzato a terra rovinando sull’asfalto, aveva riportato politraumi gravissimi, tra cui un pesante trauma cranico con edema cerebrale e diverse vertebre cervicali fratturate.

I medici l’avevano ricoverato in Rianimazione e hanno tentato di tutto per salvarlo, sottoponendolo anche a un delicato intervento chirurgico di stabilizzazione delle fratture, ma poi le sue condizioni erano progressivamente peggiorate sino al tragico epilogo.

“L’anziano lascia in un dolore immenso la moglie Silvana, i figli Cristian e Monica e il nipote Christopher i quali, per fare piena luce sulla dinamica e le responsabilità di un incidente, rilevato dalla polizia locale di Brescia, di cui sin qui sanno poco o nulla, e per essere assistiti, attraverso il consulente personale per la Lombardia Matteo Corradi si sono rivolti a Studio3A-Valore S.p.A.”, specificano gli avvocati dei parenti