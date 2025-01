Brescia, anziano investito da un furgone: grave in ospedale

Brescia – Un uomo di 80 anni questa mattina alle 11.40 è stato investito mentre attraversava la strada in via Cremona, un’arteria di Brescia piuttosto trafficata. A travolgere l’anziano è stato un furgone che non è riuscito a schivarlo.

L’uomo, difatti, stava camminando tranquillamente sul marciapiede quando all’improvviso ha deciso di attraversare la strada, probabilmente senza guardare. Non si è comunque reso conto dell’arrivo del mezzo. I presenti hanno chiesto aiuto al numero unico 112 .

Gli operatori della centrale di Brescia hanno contattato Soreu Alpina, che ha mandato sul post un’automedica e un’ambulanza. L’anziano è stato portato in ospedale in codice rosso. Ora è ricoverato agli Spedali Civili.