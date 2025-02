Scende dall’auto e viene travolto da un tir: chi era l’imprenditore Carlo Mombrini

Caravaggio, 11 febbraio 2025 – Si alzava sempre presto per raggiungere i clienti. Anche ieri Carlo Mombrini, 57 anni, ingegnere, noto imprenditore di Caravaggio, alle 6.30 era sulla Brebemi. Mentre percorreva il tratto tra Calcio-Antegnate e Chiari ovest, la tragedia: un camion lo ha travolto.

Poco prima era sceso dall’auto ferma in una piazzola di sosta. Il 57enne era fuori dall’abitacolo quando il camion, dopo aver sbandato, ha travolto prima l’auto e poi l’imprenditore. L’autista, Z.Z.L., 52enne di origini romene, è stato portato in ospedale a Chiari con ferite lievi.

Sul luogo dell’incidente due ambulanze, due automediche, la Stradale di Chiari, i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo e il personale della società autostradale. Al momento il pm di turno Maria Esposito non ha disposto accertamenti medico legali sul corpo della vittima. Sono stati invece eseguiti quelli tossicologici per verificare le condizioni del camionista.

Il profilo dell'imprenditore

Mombrini aveva preso il timone dell’omonima azienda di pavimenti antiacidi per l’industria alimentare a lungo guidata dal padre Gianni, presidente onorario dell’Us Caravaggio, squadra di calcio che milita in Serie D. “Era una persona buona e un lavoratore, siamo cresciuti insieme e vissuto porta a porta. Eravamo molto uniti. I nostri genitori, ottantenni, sono distrutti”, le parole della sorella Ombretta Mombrini.

“Casa, famiglia e lavoro – ha aggiunto affranta una zia paterna – molto riservato ma disponibile per tutti”. “Ho conosciuto Carlo negli anni del liceo classico ai Salesiani – ricorda il sindaco Claudio Bolandrini -. Un ragazzo solare, gentile, di una cordialità quasi anglosassone. Da sindaco l’ho ritrovato in veste di imprenditore attento e responsabile. L’ho incrociato l’ultima volta a dicembre: mi aveva confidato le sue preoccupazioni per il trascinarsi della guerra, per l’attuale congiuntura politica e per i dazi incrociati che danneggiavano le esportazioni. Teneva molto all’azienda e a suoi dipendenti. A nome dell’amministrazione esprimo le mie più sentite condoglianze ai familiari”.

Lutto nella cittadina

Addolorato anche l’ex sindaco Giuseppe Prevedini, a lungo dirigente sportivo del Caravaggio e parente di Carlo: “Ha sposato mia cugina Rachele. Una persona splendida, dedita alla famiglia e al lavoro. È assurdo cosa gli è capitato”. Mombrini, oltre alla moglie, lascia i genitori, la sorella Ombretta e i figli Maria e Giovanni di 22 e 18 anni.