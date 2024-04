Incidente a Ghedi, un’auto e una moto si scontrano. Sbalzato dalla sella, il centauro muore sul colpo

Ghedi (Brescia) – Gravissimo incidente questa mattina, poco dopo le 9.30, a Ghedi. Lungo la strada provinciale 66 un’auto e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Il motociclista è stato sbalzato a seguito dell’impatto ed è rovinato per terra. Un volo che non gli ha lasciato scampo: l’uomo, le cui generalità non sono ancora note, è morto sul colpo. Nulla hanno potuto i soccorritori intervenuti con un’automedica, un’auto infermieristica, l’ambulanza. La polizia stradale è sul posto per i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento