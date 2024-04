Investito da una moto mentre attraversa la strada davanti al cimitero: morto un anziano di 82 anni

Milano, 5 aprile 2024 – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi venerdì 5 aprile 2024 in via Aldo Moro, nei pressi del cimitero di Bruzzano, nella periferia nord di Milano.

Un anziano di 82 anni è stato investito da un motociclista mentre stava attraversando la strada. L’urto è stato particolarmente violento. Subito sono stati chiamati i soccorsi e l’84enne è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Niguarda. I traumi riportati nello scontro erano però troppo gravi e l’anziano è morto poco dopo in ospedale. Ricoverato in codice giallo, sempre al Niguarda, anche il motociclista, un uomo di 48 anni.

In base alla ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, l’anziano avrebbe attraversato la strada in un punto in cui non ci sono strisce pedonali, quando è stato centrato in pieno dal motociclista che non è riuscito ad evitarlo.