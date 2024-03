Incidente in via Gioia, morto un motociclista di 48 anni: il video dello schianto ripreso da un taxi

Incidente mortale poco prima di mezzogiorno di giovedì in via Melchiorre Gioia. Un motociclista di 48 anni è deceduto al Niguarda, dov'era stato trasportato in codice rosso dopo essersi scontrato con un furgone: troppo gravi i traumi riportati nell'impatto, i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, confermata anche da un video ripreso dalla dashcam di un taxi, il furgone proveniva da viale della Liberazione e ha svoltato a sinistra in via Gioia proprio nel momento in cui stava arrivando la moto, proveniente dal tunnel di Porta Nuova e diretta in viale della Liberazione. I soccorsi sono stati immediati, ma per il quarantottenne non c'è stato niente da fare.

Le indagini

La polizia locale del Radiomobile stanno indagando sull'incidente. Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, il conducente del furgone avrebbe svoltato a sinistra in un punto non consentito, tagliando la strada al motociclista che stava per arrivare all'incrocio con via Gioia per proseguire dritto in viale della Liberazione. Resta da capire se il centauro sia caduto dopo l'impatto o se invece sia caduto volontariamente per evitare lo scontro col mezzo pesante. Il motociclista, nato in provincia di Varese, era residente a Milano.