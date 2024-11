Attimi di paura a scuola: crolla soffitto alle elementari Bortolotti a Fornaci di Brescia

Brescia – Paura alla scuola elementare Bertolotti di Brescia di Via Verziano a Fornaci di Brescia. Questa mattina, difatti, una parte del soffitto di una delle classi ospitate nell’istituto della frazione cittadina, è crollato, fortunatamente senza coinvolgere nessuna persona, bimbi compresi.

Il crollo è avvenuto vicino all’ingresso della classe terza, una delle sei esistenti nell’edificio, per un totale di 115 alunni. In gran parte gli scolari sono tornati a casa. Sono restati a scuola quelli i cui genitori o parenti delegati erano impegnati per motivi di lavoro. La classe è stata dichiarata inagibile. È stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici comunali. Sono intervenuti i vigili del fuoco.