Cornaredo, fermato per un controllo: in auto odore sospetto e un macinino per cannabis. In casa barattoli pieni di droga

Cornaredo (Milano), 11 settembre 2025 – In auto nascondeva un macinino per cannabis e inoltre c'era un odore inequivocabile di droga. A casa, invece, aveva mezzo chilo di marijuana suddivisa in barattoli di vetro (tipo quelli che si usano per le conserve alimentari), tutti rigorosamente numerati e etichettati. Un pensionato 63enne, italiano, residente in città, con precedenti penali è stato arrestato nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 settembre dalla polizia locale di Cornaredo per detenzione di sostanze stupefacenti.

Gli uomini guidati dal comandante, Domenico Giardino, durante il servizio di pattugliamento serale Smart, finanziato interamente da Regione Lombardia, durante un controllo stradale in via Repubblica hanno fermato l'uomo, lo hanno identificato e scoperto che in passato era già stato denunciato per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Durante le fasi di accertamento gli agenti hanno potuto scorgere in auto un macinino, in gergo grinder. A quel punto hanno deciso di fare anche una perquisizione domiciliare in collaborazione con i colleghi della polizia locale di Settimo milanese. Nell'appartamento hanno scoperto e sequestrato oltre mezzo chilo di marijuana, suddivisa in diversi barattoli di vetro, tutti numerati ed etichettati, 30 grammi di hashish suddivisa in dosi pronte per la vendita, un bilancino, due serre elettriche, il telefono cellulare, denaro contante di diverso taglio, per circa 2000 euro. Il 63enne è stato stato accompagnato al comando, arrestato, stamattina si è svolta l'udienza per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e applicata la misura dell'obbligo di firma presso la polizia locale di Cornaredo.