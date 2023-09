Si tuffa nel lago di Garda e non riemerge: ricerche in corso per un turista 27enne

Garda (Verona) – È un’estate maledetta, questa, per i laghi lombardi. Mentre ancora si cerca il corpo di Chiara Mercedes Lindl, turista tedesca scomparsa nelle acque del lago d’Iseo a causa di una brusca accelerazione dell’imbarcazione; mentre è fresca la tragedia del sub di Bolzano, ritrovato morto nelle acque del Benaco a Brenzone di Malcesine in provincia di Verona, è di questo pomeriggio l’ennesimo allarme per una persona dispersa nel Garda. Anche questa volta si tratta della sponda veronese, anche se la richiesta di aiuto è giunta alla Guardia Costiera di Salò.

Intorno alle 14.30 il comandante di una nave da minicrociere ha lanciato l’allarme. Il battello si era fermato a largo di Punta San Vigilio per far fare un bagno ai turisti a bordo, ma dopo essere entrati in acqua, uno dei ragazzi del gruppo, un 27enne, si sarebbe tuffato dalla murata della stessa nave, scomparendo.

Come spiega il sito de L’Arena, sul posto sono arrivate due unità navali, il GC A58 e il GC B135, quest’ultimo con a bordo un soccorritore marittimo della Guardia Costiera, che non appena giunto sul punto della segnalazione si è immerso, ma stante il fondale superiore ai 16 metri e l’acqua torbida, non ha trovato il corpo del ragazzo. I vigili del fuoco stanno impiegando anche sommozzatori, imbarcazioni e l'elicottero Drago.