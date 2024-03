“Il sindaco di Desenzano è morto”, sui social spunta il necrologio fake. La replica: “Sporgerò querela”

Desenzano del Garda (Brescia), 9 marzo 2024 – Scherzo di pessimo gusto a Desenzano del Garda. Negli ultimi giorni tra i canali Whatsapp e i social, sono apparsi manifesti funebri dai torni irriverenti che dichiarano la scomparsa del sindaco.

È tutta una burla in realtà, un fotomontaggio creato ritoccando ad arte un annuncio reale presente nelle bacheche del paese, quello relativo alla scomparsa dell’81enne Luigi Malinverno.

Il necrologio

Guido Malinverno, questo il nome del sindaco di Desenzano, “è mancato all’affetto dei suoi cari” si legge sul necrologio: “Il feltro verrà accompagnato da cinque assessori la qualunque e dai fedelissimi fido consiglieri", recita il necrologio, citando una celebre battuta di Cetto Laqualunque.

"Al posto dei fiori, il feltro sarà accompagnato da fieno per asini” conclude il macabro manifesto affisso nel paese.

Le parole del sindaco

Il sindaco Malinverno ha qualche sospetto sull'autore di questo scherzo di cattivo gusto, ma preferisce non fare accuse dirette. "Sicuramente è qualcuno che fa politica," ammette, "ma non è l'opposizione attuale, composta da persone serie. Lunedì mi recherò dai carabinieri e dalla polizia postale per valutare le azioni da intraprendere, ma sicuramente presenterò denuncia”.

"È importante che l'autore venga individuato per evitare che episodi simili si ripetano". Il sindaco di Desenzano, sebbene colpito dallo scherzo, ha cercato di mantenere il buon umore. "Leggendo il testo, si capiva subito che si trattasse di uno scherzo – ha detto – ma è stato doloroso, perché un gesto del genere non è solo offensivo per me, ma per l'intera comunità".

Il gesto, definito "lesivo e inaccettabile" dalle forze di opposizione, ha scatenato un'ondata di solidarietà verso il sindaco che ha ricevuto messaggi di sostegno da tutte le diverse parti politiche.