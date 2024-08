Chiari, nell’appartamento di due giovani un supermarket della droga

Chiari (Brescia), 20 agosto 2024 – Due giovani di 28 e 32 anni, di origine marocchina, sono

stati arrestati per spaccio di stupefacenti. È accaduto nel Bresciano. Ad eseguire l'arresto, nel pomeriggio di ieri, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Chiari, durante un servizio finalizzato al contrasto del narcotraffico. Il più grande dei due, un 32enne senza

fissa dimora, è stato sorpreso mentre cedeva della cocaina a un soggetto noto come abituale assuntore. Nell'immediatezza, dopo aver individuato un appartamento dove lo spacciatore trovava rifugio, i carabinieri hanno perquisito i locali, trovando materiale per il confezionamento della droga e alcune dosi già pronte di cocaina, marijuana e hashish. Il tutto era nelle disponibilità del 28enne, che è risultato essere partecipe all'intensa attività di smercio posta in essere perlopiù proprio nel centro di Chiari. Gli arresti sono stati convalidati nel corso della mattinata odierna dall'autorità giudiziaria, che ha disposto la sospensione della pena e quindi l'immediata liberazione dei due.