Milano, fermato in auto dalla polizia con 18 dosi di cocaina nascoste in un calzino

Milano, 15 agosto 2024 – Un volto noto il suo, già fermato chissà quante volte. Quando i poliziotti l’hanno visto passare in auto in piazza Cavour, lunedì 12 agosto intorno alle dieci e mezza di sera, impegnati in un’operazione di contrasto allo spaccio di droga nella zona di Porta Venezia, hanno subito capito con chi avevano a che fare, e hanno deciso di fermarlo per un controllo. L’alt è arrivato poche decine di metri più avanti, in via Fatebenefratelli. Per combinazione, praticamente davanti alla Questura. Da una rapida ispezione all’interno del veicolo del 58enne – pusher già finito nei guai in passato e con una sfilza di precedenti – sono così venuti allo scoperto 18 involucri di cocaina per un peso complessivo di 10 grammi. La droga era nascosta in un calzino nero a sua volta occultato nel vano portaoggetti del veicolo in car sharing. A fare da “contorno”, 820 euro in contanti occultati nel parasole della macchina. Inevitabile a quel punto l’arresto e il Ferragosto trascorso in cella.