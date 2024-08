Nascondeva 150 chili di droga nei copertoni d’auto: arrestato imprenditore di 55 anni

Un italiano di 55 anni è stato arrestato martedì a Casorate Primo, in provincia di Pavia, con l’accusa di spaccio di droga. All’interno di un capannone, infatti, hanno trovato quasi un quintale e mezzo di hashish, suddiviso in oltre 1.400 panetti nascosti tra copertoni d’auto e valige.

Le indagini della polizia di Stato di Milano si sono focalizzate sul pedinamento di alcune vetture sospettate di essere i mezzi usati per distribuire stupefacenti tra Milano e Casorate Primo. Pedinando una berlina di colore nero sono arrivati a un capannone adibito a deposito di copertoni d’auto in via Motta Visconti.

Perquisendo l’auto e il capannone, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 146 chili di hashish. Il conducente del veicolo, un imprenditore catanese di 55 anni, è stato arrestato in flagranza e il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Pavia ha disposto l’udienza di convalida.