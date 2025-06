Droga a Sirmione, due pusher arrestati e indagine per capire da dove arriva la droga sul Garda

Sirmione, 18 giugno 2025 – Due cittadini albanesi sono stati arrestati per droga dai carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda e da quelli della stazione di Sirmione. È accaduto nella “Perla del Garda”, dove i due pusher vivevano. L’accusa per entrambi è quella di detenzione ai fini di spaccio.

Il blitz

I carabinieri monitoravano l’attività della coppia da tempo. Nei giorni scorsi hanno deciso di entrare nell’abitazione che occupavano. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati sequestrati circa 100 grammi di cocaina e14 dosi di hashish, per un totale di 45 grammi. Oltre alla droga nell’appartamento sono stati trovati due bilancini di precisione, tre coltelli serramanico con tracce di stupefacenti e 750 euro in contanti.

Si tratta di materiale che gli spacciatori utilizzavano per confezionare le dosi che poi smerciavano. Tutti i materiali sono stati posti sotto sequestro. Non è escluso che la coppia di albanesi smerciasse la droga nella zona del lago di Garda e forse pure a Sirmione.

L’indagine

L’indagine proseguirà per accertare eventuali collegamenti con il mercato dello spaccio nella zona, ma anche per capire dove i due albanesi si rifornissero e come la droga arrivava fin sulle rive del lago di Garda.

Nel bresciano i servizi di controllo messi in atto dall’Arma carabinieri proseguiranno al fine di cercare di contenere lo spaccio e limitare quanto più possibile il consumo di stupefacenti che, purtroppo, nel bresciano è particolarmente diffuso.