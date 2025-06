Valcamonica, a 18 anni gestiva già lo spaccio di droga in diversi territori: arrestato con mezzo etto di cocaina

PIANCAMUNO – A soli 18 anni è già uno spacciatore in grado di rifornire clienti in varie località della bassa Valcamonica. A fermarlo e arrestarlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Breno. È successo nella notte di lunedì 16 giugno quando i militari della Stazione di Pisogne, in centro a Piancamuno, hanno fermato e controllato il giovane, che era a bordo di un’auto.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di circa 31 grammi di “marijuana” e 43 grammi di “cocaina” nascosti all’interno di uno zaino, il tutto suddiviso già in dose e pronte per essere cedute, sono stati inoltre sequestrati 1.400 euro di denaro contante. L’arresto è stato convalidato nel pomeriggio di martedì al termine dell’udienza di convalida, a seguito di cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

Nella stessa serata, i carabinieri della Stazione di Esine arrestato anche lei per detenzione ai fini di spaccio una donna di 54 anni, con precedenti per reati specifici. In particolare è stata notata mentre tentava di cedere della sostanza stupefacente, immediatamente fermata e sottoposta a perquisizione personale e domiciliare sono stati rinvenuti circa 2 grammi di “cocaina” e 16 di “hashish”. Si trovava in centro a Esine. Arresto convalidato a seguito di giudizio per direttissima tenuto nella mattinata. I controlli in Valcamonica continueranno al fine di contenere il fenomeno dello spaccio.