Castrezzato, in fin di vita bimbo di 4 anni caduto in piscina senza sapere nuotare

Castrezzato (Brescia) – Un bambino di quattro anni è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato portato d’urgenza dopo essere caduto nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato, in provincia di Brescia.

L’incidente è avvenuto venerdì 20 giugno al Tintarella di Luna, struttura comunale gestita da una società privata. Qui il piccolo, residente in via Gigli a Rovato, sempre nel Bresciano, con la famiglia, era stato accompagnato del papà per trascorrere insieme una giornata di svago e sfuggire al caldo torrido di questa settimana.

Secondo quanto ricostruito, il bambino è sfuggito al controllo del genitore ed è caduto in piscina senza sapere nuotare. I sanitari hanno fatto di tutto per rianimarlo sul posto, davanti agli occhi del papà disperato, fino all’arrivo dell’eliambulanza che ha trasportato il piccolo a Bergamo. Ai carabinieri sono affidati gli accertamenti del caso.

I precedenti

Mercoledì 18 giugno nello stesso ospedale bergamasco un bambino di dieci anni è deceduto dopo due giorni di agonia: il piccolo di origini cinesi e residente nel mantovano si era sentito male in piscina a Cremona. Il 15 giugno una dramma simile a Ferrara: un bambino tedesco di 6 anni è morto dopo essersi tuffato nella piscina del camping Tahiti a Lido Nazioni, in provincia di Ferrara. Il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo in ospedale dove era arrivato in elicottero.