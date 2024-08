Cremona, ragazzino di 13 anni trovato esanime nella piscina di un centro sportivo

Cremona – Ennesimo dramma dell’acqua, in quest’estate funestata da diversi incidenti anche mortali. Questa mattina, poco dopo le 11, un ragazzino di 13 anni è stato rinvenuto incosciente, già in arresto cardio circolatorio, nella vasca della piscina del centro sportivo di via Milano 13 a Cremona.

Al momento non è nota la dinamica di quanto è successo. Di certo c’è che il ragazzino è gravissimo, è stato soccorso e portato con l’elisoccorso in ospedale in codice rosso, al Papa Giovanni XXIII, con manovre di rianimazione in corso. Sul posto sono intervenuti anche l’automedica, l’ambulanza e le forze dell’ordine.

Come detto, negli ultimi mesi gli episodi di annegamento nei centri sportivi (per non parlare di quelli nei corsi d’acqua lombardi) sono stati diversi. Non si può dimenticare, il 20 giugno, la terribile fine di Fatou Sarr, bambina di 11 anni annegata al Parco Aquaneva di Inzago. Era stata ripescata esanime quattro giorni prima, poi le speranze si sono spente. La piccola, di origine senegalese residente a Caravaggio, stava partecipando a un gita con il centro estivo della parrocchia di Caravaggio.

Il primo agosto è morto, invece, un bambino di quattro anni che domenica 28 luglio era caduto in una piscina pubblica a Cermenate, in provincia di Como. Il piccolo si era tuffato da uno scivolo in una vasca per adulti, non era riemerso ed era stato recuperato dai bagnini in stato di incoscienza. Trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bergamo, è poi deceduto.