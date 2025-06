Salò, colto da malore a bordo piscina: grave bimbo di 2 anni

Salò (Brescia) – È stato intubato ed è in condizioni critiche il bimbo di due anni che è stato colto da un malore mentre si trovava con la mamma nel parco delle piscine comunali di Salò.

È successo nel pomeriggio di sabato 7 giugno poco dopo le 17 nel polo sportivo gestito dalla Società Canottieri Garda. Era una giornata di sole e tante diverse persone, mamme e bimbi, si stavano godendo il clima mite all’interno dell’area. Il bambino di due anni in quel momento non si trovava in acqua, ma a bordo piscina, quando ha perso i sensi. La madre ha lanciato l’allarme e immediatamente sono stati attivati i soccorsi.

Sul posto sono giunti tre mezzi con i soccorritori di Areu: l’ambulanza dei Volontari del Garda, l’automedica proveniente da Gavardo e l’elisoccorso alzatosi in volo da Milano che è atterrato nel vicino campo da calcio. Ai soccorritori le sue condizioni sono apparse subito critiche e il piccolo è stato caricato sull’eliambulanza in direzione dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è stato intubato e ricoverato.

Non è chiaro cosa possa essere successo anche perché secondo il racconto della madre ai soccorritori sembra che non avesse mai accusato malori prima.