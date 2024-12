Brescia, schianto a Pisogne fra un’auto e una moto: in condizioni critiche ragazzo di 18 anni

Pisogne (Brescia), 9 dicembre 2024 – Due incidenti stradali questo pomeriggio nel Bresciano, uno a Pisogne e uno a Temù in Val Camonica. A Pisogne, pochi minuti dopo le due e mezza del pomeriggio, nel centro della cittadina del lago d’Iseo in piazza Umberto I, si sono scontrati un’auto e una moto. Ad avere la peggio il 18enne in sella alla due ruote, che nella caduta ha riportato un trauma al volto, una sospetta frattura a una gamba e un trauma cranico. È stato portato in condizioni critiche, in codice rosso, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con l’elisoccorso. Ferita anche la donna di 43 anni che si trovava alla guida della macchina assieme al figlio di un anno. La quarantenne ha riportato un trauma a un braccio: per lei l’ambulanza ha preso la direzione degli Spedali Civili di Brescia. Nessun trauma evidente, per fortuna, per il piccolo; che solo a titolo precauzionale è stato portato all’ospedale pediatrico dei Civili di Brescia.

Un incidente di minore gravità, sempre alla stessa ora, in via Vittorio Emanuele a Temù. Qui il conducente di un autocarro ha perso il controllo del mezzo pesante, è finito fuori strada ed è andato a sbattere contro un’auto parcheggiata. Il 73enne alla guida ha rimediato traumi al volto e a un braccio. Anche per lui corsa in ospedale, in codice rosso, agli Spedali Civili di Brescia.