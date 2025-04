Accusato di furto, evade da casa. Arrestato per la seconda volta

Ruba una bicicletta in un cortile, viene arrestato da una Volante della Polizia ma scappa pure dai domiciliari, dove era stato collocato dal giudice. Episodio rocambolesco quello avvenuto a Lodi in zona quartiere Robadello con protagonista un cittadino di nazionalità romena di 29 anni che, nei giorni scorsi, si era infilato in un cortile di un condominio dove aveva sottratto una bici. Qualcuno però lo ha visto mentre armeggiava e ha dato l’allarme. Gli uomini della Questura, con in mano il modello della bici e qualche indicazioni sul ladro, lo hanno pizzicato in flagranza mentre in via San Bassiano stava per raggiungere la stazione ferroviaria. L’uomo, al momento del fermo, ha opposto resistenza ai poliziotti e per lui sono scattate, per la prima volta, le manette. Al processo, il cittadino romeno è finito ai domiciliari, da dove tuttavia ha visto bene di scappare. La sua fuga è stata breve, visto che una Volante lo ha subito rintracciato. Infatti il 29enne è evaso alle 9 della mattinata di giovedì e alle 11 era di nuovo in manette. E ieri mattina è finito di nuovo davanti al giudice.

M.B.