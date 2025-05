Mantova, evade dai domiciliari, investe una bici e scappa: grave il ciclista, arrestato il pirata

Castel Goffredo (Mantova) – Era ai domiciliari e ha deciso il giorno del Primo maggio di fare un giro in auto, investendo e ferendo gravemente un ciclista di 62 anni che stava pedalando con la moglie a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. È poi fuggito e, sempre al volante, è uscito di strada dopo pochi chilometri. I carabinieri lo hanno trovato a casa e arrestato. Il ciclista è stato ricoverato in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia. Il pirata della strada è un 51enne di Castel Goffredo. Sono stati i testimoni presenti, tra cui la moglie del ferito, a riferire ai carabinieri il modello, il colore e la targa del veicolo.

A Borgo Mantovano, invece, un 37enne sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, è stato arrestato dopo aver minacciato i carabinieri. L’uomo aveva ricevuto una notifica, dal messo comunale, relativa all’avvio della procedura di recupero degli animali da lui posseduti, a seguito delle cattive condizioni igieniche in cui vivevano i cani. Tale segnalazione era stata effettuata al sindaco da parte dei Carabinieri di Borgo Mantovano, che avevano constatato le cattive condizioni igieniche in cui vivevano gli animali. Il sorvegliato speciale, però, non avendo digerito la notifica, ha pensato di minacciare pubblicamente di bruciare l’edificio che ospita il municipio di Borgo Mantovano nel caso in cui gli fossero stati tolti i suoi cani. Recentemente il soggetto era stato arrestato, sempre dai Carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano, perché a seguito di perquisizione domiciliare era stato trovato in possesso di una pistola a gas calibro 50 con 4 pallini di piombo, una bomboletta di CO2, 204 etti di marijuana, 2 etti e mezzo di hascisc, 1 bilancino di precisione e 646 banconote falsificate di vari tagli, per un valore complessivo di 134.410 euro.

Allergico al rispetto della normativa relativa la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, lo scorso 26 novembre era stato arrestato per le continue violazioni degli obblighi inerenti la misura di prevenzione cui è sottoposto. I carabinieri di Borgo Mantovano, lo scorso 29 aprile, hanno dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di dimora arrestando il 37enne.