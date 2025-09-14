Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Marion Guglielmetti
Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Brescia
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Morta in moto Studentessa Melzo investitaInfluenza: primi casiMeteoSuperenalottoEventi weekend
Acquista il giornale
CronacaAgorà delle associazioni. Via alle connessioni sociali
14 set 2025
FEDERICA PACELLA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Brescia
  3. Cronaca
  4. Agorà delle associazioni. Via alle connessioni sociali

Agorà delle associazioni. Via alle connessioni sociali

Agorà, ovvero un momento unico di connessione, partecipazione e scambio culturale. Succede a Brescia, nella zona Ovest, ricca di realtà...

Mohamed Ba, scrittore, performer ed educatore cura il laboratorio di percussioni e lo spettacolo teatrale Il Riscatto

Mohamed Ba, scrittore, performer ed educatore cura il laboratorio di percussioni e lo spettacolo teatrale Il Riscatto

Per approfondire:

Agorà, ovvero un momento unico di connessione, partecipazione e scambio culturale. Succede a Brescia, nella zona Ovest, ricca di realtà che promuovono iniziative sociali, culturali e sportive. Dopo la buona partecipazione di ieri, anche oggi il teatro Borsoni di via Milano si prepara a ospitare l’Agorà delle Associazioni, evento promosso dal Servizio sociale territoriale della zona Ovest e inserito nel progetto “Essere Mondo a ovest del Decumano“, proposto dall’associazione Il Salterio con Arciragazzi e Medicus Mundi Italia e la partecipazione di numerose realtà associative locali, finanziato dal bando Cultura e Prossimità sostenuto da Comune e Fondazione della Comunità Bresciana.

L’evento sarà caratterizzato da esibizioni artistiche, laboratori, musica e spettacoli, con la partecipazione del coro La Musica che Unisce, laboratori di percussioni con Mohamed Ba e lo spettacolo teatrale Il Riscatto, che affronta in maniera sensibile il tema del fenomeno migratorio. L’Agorà non è solo un’occasione di intrattenimento ma uno strumento di inclusione sociale, per promuovere la cittadinanza attiva e rafforzare il senso di comunità nei quartieri di Violino, Badia, Chiusure, Urago Mella, Fiumicello e Primo Maggio. Il teatro è stato scelto come luogo dell’evento per dare continuità al progetto di apertura e condivisione con il territorio. Oggi pomeriggio si terrà il laboratorio di percussioni di Mohamed Ba; stasera lo spettacolo Il Riscatto, sempre a cura di Ba, scrittore, performer ed educatore. L’iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione dei territori e delle persone, unendo il patrimonio culturale al coinvolgimento dei cittadini.

Federica Pacella

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Eventi