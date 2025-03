“Evade“ dall’abitazione e ferisce un carabiniere. Così finisce in carcere

Due evasioni e tre denunce per resistenza a pubblico ufficiale sono parse davvero troppe anche al giudice, che ha disposto di mandarlo in carcere. È il caso di un trentaseienne mandato ai domiciliari in attesa di giudizio per aver assaltato un carabiniere con paio di forbici e averlo ferito a una mano. L’uomo si è fatto trovare fuori casa per due giorni consecutivi. In più, quando è stato sorpreso dai carabinieri, ha fatto resistenza insultandoli: così si è preso altre due denunce. Dopo le due evasioni di giovedì e venerdì, il giudice sabato ha deciso di mandarlo in carcere.