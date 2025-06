Trenzano, dipendente infedele ruba in azienda: cosmetici per tremila euro caricati in auto

Trenzano (Brescia), 18 giugno 2025 - Sfrutta la propria posizione privilegiata da dipendente e svuota l'azienda. Protagonista del furto è un operaio di una ditta di cosmetici di Trenzano, arrestato nelle scorse ore dai carabinieri in flagranza dopo che aveva trafugato dal magazzino dello stabilimento decine di confezioni di creme e di prodotti di bellezza.

Merce per un valore di circa tremila euro. Il dipendente infedele era stato notato fare strani movimenti durante il turno di lavoro. Mentre era in servizio, lo si vedeva fare un po' troppo spesso la spola dalla fabbrica alla propria autovettura parcheggiata nei pressi dell'azienda.

Un andirivieni ingiustificato che non solo rischia di costargli il posto di lavoro, ma lo ha anche fatto finire in manette. Qualcuno ha infatti allertato le forze dell'ordine e sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Chiari. Gli investigatori hanno scoperto che l'uomo aveva appunto caricato in auto numerosi prodotti sottratti direttemente alla fabbrica. L'arresto è scattato con l’accusa di furto aggravato. Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 giugno, l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto per il ladro il rinvio a giudizio.