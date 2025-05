Brescia, spaccate a raffica nei negozi del centro: al ladro seriale contestati altri 12 colpi

Brescia, 20 maggio 2025 - Si aggrava la posizione del ladro seriale, protagonista delle spaccate che nelle ultime settimane hanno messo a dura prova negozi ed esercizi commerciali del centro di Brescia.

Arrestato in flagranza lunedì scorso dagli agenti della Volante mentre stava sfondando con una sedia d'acciaio la vetrina di un locale alla Pallata, il trentenne africano si è visto recapitare in carcere, dove si trova, un conto salato con l'elenco di tutte le sue ultime imprese.

Polizia di Stato e carabinieri nelle scorse ore gli hanno infatti notificato a Canton Mombello un'ordinanza di custodia cautelare per altri dodici furti, tentati e consumati.

Classe 1994, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per droga, l'uomo è indagato per una serie di colpi commessi tra Brescia e Gavardo dal 16 dicembre 2024 e il 3 marzo 2025.

L'indagine, condotta dai militari della compagnia di Brescia e dalla Mobile della questura con il supporto del Commissariato Carmine, ha messo in fila dodici raid predatori ai danni di numerosi ristoranti - tra cui 'Dhabbu', 'Box'. 'Oste sobrio' -. In tutti i casi il ladro ha agito di notte, mettendo in atto un copione consolidato, ovvero scassinava vetrine e porte d'accesso con tombini e arredi urbani. Nel complesso ha racimolato beni per un valore superiore ai cinquamila euro, e provocato danni per una cifra assai più consistente.