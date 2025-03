Con la jeep cercano di sfondare il portone della chiesa di Borno. Ladri o vandali? La risposta dalle telecamere

Borno (Brescia), 24 marzo 2025 – Hanno provato a sfondare il portone d’ingresso della chiesa parrocchiale di Borno. Fortunatamente non ci sono riusciti. Il legno robustissimo, difatti, ha retto l’urto con una jeep, che ha causato solo alcuni danni. È accaduto nella notte tra sabato e domenica nella cittadina della bassa Valcamonica, dove in cui in questo periodo ci sono pochissimi turisti per via della bassa stagione e dove in orario notturno quasi nessuno si aggira per le strade.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Breno stanno indagando per capire chi siano i responsabili del tentativo di introdursi in chiesa. Le ipotesi sono due: quella della bravata e in seconda battuta quella del tentativo di furto o della volontà di mettere a segno un atto vandalico. La jeep che si è scagliata contro il portale è stata filmata. I carabinieri, ora, cercheranno di risalire ai responsabili, che potrebbero apparire nei filmati di videosorveglianza. Non saranno visualizzati solo quelli fatti dai sistemi installati nei pressi della chiesa ma quelli che si trovano in paese e nei centri adiacenti, di modo da capire da dove è arrivata e dove si è poi diretta l’auto su cui si trovavano le persone che hanno cercato di entrare nella chiesa.

Il precedente in zona

Solo qualche giorno fa le telecamere di sorveglianza installate a Darfo Boario Terme, che si trova vicino a Borno, sono state provvidenziali per risalire a un malvivente che ha preso di mira una delle farmacie della cittadina. L’uomo, anche se mascherato, è stato riconosciuto dai carabinieri, che prima lo hanno denunciato e qualche giorno dopo arrestato come disposto dalla Procura di Brescia. È residente a Darfo Boario Terme. Ancora, sempre nella zona, un ladro residente a Edolo è stato arrestato mentre cercava di derubare un negozio.