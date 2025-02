Chiesa, canonica e oratori visitati dai malviventi

Il parroco don Roberto Abbà era in chiesa a recitare il rosario e i ladri, probabilmente proprio in quel momento, sono penetrati nel complesso parrocchiale aggirandosi indisturbati tra la chiesa, la canonica e l’oratorio a caccia di qualcosa da rubare. L’episodio è avvenuto a San Rocco al Porto in un orario indefinito tra la serata lunedì e le prime ore del mattino di ieri: gli sconosciuti sono entrati nel tempio cittadino, ma non hanno rubato nulla mentre poi si sono spostati nella casa del parroco. Ma anche qui non è stato sottratto alcunchè perchè il sacerdote vive a Guardamiglio. Il blitz è proseguito nell’oratorio dove i malviventi hanno avuto accesso dopo aver forzato una porta. Qui hanno trovato una cassetta, trafugando circa 40 euro, e poi sono scappati. Solo ieri mattina i volontari, aprendo la chiesa, si sono accorti dell’incursione ed hanno dato l’allarme. Nella notte tra lunedì e martedì colpi anche negli oratori di Maleo (coi ladri che hanno forzato la porta che dà l’accesso alla cucina e, dopo aver guardato dappertutto, hanno trafugato il fondo cassa di qualche decina di euro) e a San Martino in Strada (qui hanno preso una manciata di euro).

Inoltre, ieri mattina, un paio di sconosciuti hanno cercato di trafugare il portafoglio di una cliente all’interno del supermercato Conad di Codogno. I manolesta, un uomo e una donna, sono stati scoperti e si sono poi dati alla fuga salendo a bordo di una vettura al cui volante vi era molto probabilmente un complice. M.B.