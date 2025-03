Fa una rapina “sotto casa”. È troppo noto: denunciato

Un italiano di 36 anni noto ai carabinieri per i suoi precedenti penali è stato denunciato dai militari della compagnia di Breno. L’uomo ha rapinato una farmacia di Darfo Boario Terme. residente nella zona, a poca distanza dal negozio, per non farsi riconoscere ha agito a volto coperto. Armato di coltello, ha minacciato la farmacista che si trovava dietro il banco intimandole di consegnare tutto il denaro contenuto nel registratore di cassa. La donna, senza protestare, lo ha aperto e gli ha consegnato il contante: circa trecento euro. Ha immediatamente capito che si trattava di un italiano del posto, dato che aveva un forte accento camuno. Subito dopo essersi fatto dare i soldi il malvivente si è dato alla fuga, dileguandosi. Evidentemente, però, l’uomo non ha travisato il suo viso in modo efficace. I militari, quando hanno visionato il materiale girato dalle telecamere di sorveglianza, hanno immediatamente capito di chi si trattava e così hanno cominciato a cercarlo. È stato rintracciato in centro a Darfo. In tasca aveva 280 euro, risultati provento della rapina messa a segno qualche ora prima. Sono stati sequestrati. Mi.Pr.