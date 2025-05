Mille chitarre in Loggia. Domenica a tutto volume

Una guest star d’eccezione per la dodicesima edizione di 1000 Chitarre a Brescia. In piazza della Loggia, oggi, ci sarà anche Federico Poggipollini, chitarrista di Luciano Ligabue, invitato proprio perché artefice dell’iconico arpeggio iniziale della canzone “Certe notti”, che quest’anno compie 30 anni. Un anniversario che Ligabue celebrerà con un grande concerto a Campovolo (RCF arena di Reggio Emilia) il prossimo 21 giugno, ma, nel frattempo, Brescia renderà omaggio con l’esecuzione dal vivo dei partecipanti di 1000 Chitarre, che, in scaletta, ha proprio il celebre brano, icona degli anni ’90. La formula è quella degli anni scorsi: gli iscritti alla manifestazione hanno ricevuto gli spartiti dei brani da studiare a casa, in vista del concerto all’aperto che si terrà oggi.

Cosa succederà? Alle 15, partirà l’accoglienza, mentre alle 15,30 ci sarà la ‘punzonatura’ dei partecipanti; in questa fase di accoglienza per chi scopre il 1000 Chitarre in piazza al momento, e desidera partecipare ma non ha la chitarra con sé, Diffusione Arte mette a disposizione gratuitamente delle chitarre (classiche, anche per i mancini). In questa fase preliminare, che precede il grande concerto, saliranno sul palco gli ospiti, come Cristian Delai e Alberto Fertonani, alias Belgesto, che introdurrà il programma della prossima edizione della Festa della Musica. Alle 17, il concerto finale con 15 canzoni; sei saranno accompagnati da Federico Poggipollini. Nello svolgimento del concertone del 1000 chitarre in piazza, ci sarà un momento dedicato ai bambini nel quale verrà regalata la merenda.

Grazie all’accordo con Brescia Mobilità, chiunque porti con sé uno strumento a corde pizzicate potrà fruire gratuitamente dei mezzi pubblici (bus, metro) sulle linee urbane e interurbane. A latere dell’evento, nell’adiacente piazzetta Bell’Italia, ci saranno i gazebo della campagna Io non rischio del Dipartimento della Protezione Civile sulle buone pratiche della Protezione Civile, una collaborazione con il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia, Regione Lombardia, i volontari di gruppi comunali e le associazioni della Protezione Civile del Comune e della Provincia.

Federica Pacella