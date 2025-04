Il corpo trovato in casa. Dramma della solitudine

Era morta, nella sua abitazione, dove viveva da sola. Macabra scoperta quella fatta venerdì verso mezzogiorno da una pattuglia della polizia locale di Monza in un appartamento di proprietà comunale in zona viale Libertà, dove è stato trovato un cadavere di una donna, che abitava proprio lì. A dare l’allarme era stata una conoscente della donna deceduta perché da non riusciva a mettersi in contatto con lei, che non rispondeva più nemmeno al telefono. I vigili del fuoco che sono entrati nell’appartamento, seguiti dagli agenti della polizia locale e poi dal medico legale, si sono trovati davanti al cadavere della donna, una 57enne. Da quanto emerso, si tratterebbe di una morte naturale, non sono sono stati riscontrati segni di violenza e l’appartamento era chiuso dall’interno. È stata disposta l’autopsia.

Da.Cr.