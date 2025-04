Malore durante l’immersione al Moregallo: due sub costretti a risalire velocemente, uno è in gravi in condizioni

Mandello del Lario (Lecco), 5 aprile 2025 – Due sub sono stati costretti ad una riemersione rapida dai fondali del Lario. Uno dei due uomini è in gravi condizioni. L'inconveniente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 5 aprile 2025, nelle acque del lago di Como al Moregallo, a Mandello del Lario, sponda orientale del ramo lecchese del Lario.

I vigili del fuoco a riva durante un precedente soccorso nella zona del Moregallo

L’incidente

I due sommozzatori, di 63 anni l'uno, 64 l'altro, si trovavano in profondità al Moregallo appunto, una sorta di Mecca per i subacquei perché il fondale sprofonda rapidamente e perché costellato di rottami di auto da vedere. Uno dei due però ha accusato un problema: hanno "pallonato” entrambi, cioè hanno dovuto compiere una manovra di riemersione rapida, senza rispettare le tappe di decompressione.

I soccorsi

Sono stati soccorsi entrambi dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e dai sanitari di Areu con i volontari del Soccorso bellanese e dei Volontari del soccorso si Calolziocorte. In posto pure i soccorritori dell'eliambulanza di Como. Le condizioni di uno dei due uomini sono estremamente critiche. Era incosciente, è stato rianimato ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale a Lecco.

I precedenti

Il Moregallo è sicuramente un punto tanto affascinante quanto critico per le immersioni. Lo scorso anno, a marzo, in quello specchio d’acqua, si sono verificate due tragedie nell’arco di una settimana. Fabio Mancini, ingegnere di 62 anni di Cusago, era un sommozzatore esperto, pluribrevettato, meticoloso nel controllare e ricontrollare l’attrezzatura, che conosceva bene quella zona perché lì aveva affettato decine di immersioni. Si stava immergendo alle Macchine, il cimitero sommerso di rottami, ma a decine di metri di profondità si è sentito male e ha dovuto anch’egli pallonare. Quando è tornato a galla in superficie era già privo di sensi: i compagni lo hanno trascinato a riva e hanno allertato i soccorritori. I sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa di Valmadrera lo hanno rianimato a lungo, poi lo hanno trasferito d’urgenza in ambulanza ospedale all’Alessandro Manzoni di Lecco, dove però è morto poco dopo il suo ricovero.

Pochi giorni prima la stessa sorte era toccata a Elvira Mangini, 65enne veterinaria milanese, deceduta per il medesimo motivo, dopo essersi immersa in quei fondali.

Sempre, al Moregallo, a gennaio 2023 era morto Claudio Muratori, sub di 58 anni di Cambiago, a novembre 2022 Marco Bordoni di Cinisello morì il giorno del suo 54esimo compleanno e solo qualche settimana prima la tragedia del 41enne di Tavernerio Fabio Livio. In un anno e mezzo sono quindi morti cinque sommozzatori in un fazzoletto di lago di poche migliaia di metri quadrati. Per i sub esperti è solo questione di statistica, per tanti altri però i numeri dicono altro, perché al di sotto dei 40 metri non esiste brevetto ed è come la fascia della morte dell’Everest. Per questo alcuni sub propongono di installare a riva dei cartelli di pericolo e che ricordino le norme da rispettare.