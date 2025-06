Dramma sull’Adda: ragazzo di 16 anni muore annegato dopo un tuffo. “Parte la stagione, prima tragedia”

Trezzo sull’Adda (Milano) – Il tranquillo pomeriggio estivo si è trasformato in una tragedia. A Concesa di Trezzo sull’Adda, un ragazzo di sedici anni, originario del Sudan e residente a Cornate d'Adda, ha perso la vita nelle acque del fiume dopo essere stato trascinato via dalla corrente.

La vittima si trovava in compagnia di alcuni amici quando ha deciso di tuffarsi nelle acque dell'Adda per rinfrescarsi. Quello che doveva essere un momento di svago e spensieratezza si è trasformato rapidamente in dramma quando il giovane, dopo il tuffo, non è più riuscito a riemergere. La forte corrente del fiume lo ha probabilmente colto di sorpresa, impedendogli di tornare a riva.

L'allarme è scattato immediatamente. Gli amici presenti hanno chiamato i soccorsi e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con i sommozzatori, insieme alle forze dell’ordine e al personale sanitario. Le operazioni di ricerca sono proseguite per ore, con il campo base allestito presso il santuario dei frati Carmelitani, mentre numerosi cittadini assistevano a distanza alle drammatiche ricerche.

Il corpo senza vita del ragazzo è stato finalmente recuperato nel tardo pomeriggio dai sommozzatori, a circa quattro chilometri a valle del Santuario. L’autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per chiarire le esatte cause del decesso. La notizia ha suscitato grande commozione nella comunità, con molti cittadini che commentano amaramente sui social: “Parte la stagione, prima tragedia”.