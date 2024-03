Angelo Ferandi, chi è l’imprenditore ferito a Montichiari

Montichiari (Brescia) – Angelo Ferandi è un imprenditore stimato e amato, molto conosciuto in bassa bresciana e non solamente. Ha fondato la propria azienda, la Cavifer, negli anni ‘80, con la moglie Daniela Mora e ora la gestisce insieme al figlio Giacomo. Opera in tutto il nord e Centro Italia. Ferandi lavora con un numero ristretto di impianti, proponendo prezzi concorrenziali grazie al rapporto di fiducia che si è creato negli anni coi collaboratori. È tra le poche aziende specializzate nel recupero dei metalli che li differenzia secondo la qualità. Ad esempio suddivide il rame in tre categorie e diversifica i tipi di alluminio e le temperature di funzione, con differenze di prezzo sui materiali venduti.

L’uomo questa sera intorno alle 19 è rimasto gravemente ferito nei pressi della sua ditta: alcune persone di identità e numero ignoto lo aspettavano fuori e quando è uscito gli hanno sparato diversi colpi. Ferandi, che ha 62 anni, è stato colpito a una gamba e un braccio. Sul posto intervenute un’ambulanza e un’automedica, coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Il personale sanitario, dopo averlo stabilizzato, lo ha portato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.