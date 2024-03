Sparatoria a Montichiari, l’imprenditore Angelo Feranti ferito da diversi colpi d’arma da fuoco: è grave

Agguato a colpi d’arma da fuoro venerdì sera alle 19 a Montichiari, in provincia di Brescia. L’imprenditore Angelo Ferandi, titolare dell’azienda Cavifer, è rimasto gravemente ferito nei pressi della sua ditta: alcune persone di identità e numero ignoto lo aspettavano fuori e quando è uscito gli hanno sparato diversi colpi.

Feranti, che ha 52 anni, è stato colpito a una gamba e un braccio. Sono intervenute un’ambulanza e un’automedica e il personale sanitario, dopo averlo stabilizzato, lo ha portato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Non sarebbe in pericolo di vita.

Al momento, non sono chiare le ragioni della violenta aggressione anche la dinamica dei fatti è da ricostruire. Sul posto stanno indagando i carabinieri di Montichiari e del nucleo investigativo di Brescia, insieme ai carabinieri della scientifica. I militari hanno disposto posti di blocco in tutta la zona e stanno cercando di individuare e rintracciare i responsabile.

La Cavifer, sita in via Levate, è un’azienda che si occupa di smaltimento di materiali ferrosi e di metalli. Da alcuni anni la ditta stava lavorando con l’obiettivo di implementare l’economia circolare nel proprio processo produttivo.