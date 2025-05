“Acqua è vita“. Una giornata a Rovato

Rovato e la Franciacorta ospiteranno la quarta edizione della Giornata Provinciale dell’Acqua intitolata “Acqua è vita“. Il prossimo 24 maggio piazza Cavour e altri luoghi simbolo di Rovato saranno animati da stand, mostre, laboratori, teatro, visite guidate e molto altro per la regia di Acque Bresciane, protagonista dell’evento.

"Quattro anni fa, circa, si apriva un’esperienza di coinvolgimento inedita, quella di “Abcommunity“: fatta di tante realtà, anche diverse fra loro, sia per obiettivi che per attività, ma ognuna di esse portava con sé un medesimo intento: tutelare la risorsa acqua, nella sua accezione più ampia. - Sottolinea Pierluigi Toscani, Presidente di Acque Bresciane srl SB- "Non solo la “tecnica“, dunque, ma tutta una serie di relazioni innescate dalle attività di Acque Bresciane che per natura ha un impatto sui territori gestiti, in primis le comunità locali".

Piazza Cavour e altri luoghi faranno da cornice a un ricco programma, pensato per coinvolgere famiglie e giovani in un percorso di consapevolezza e conoscenza di un bene prezioso da rispettare e proteggere. "La città di Rovato si presenta, come sempre, pronta, accogliente, viva più che mai" - conferma il sindaco Tiziano Alessandro Belotti- "In questi anni abbiamo cercato di offrire ai cittadini numerose proposte culturali all’interno di un contesto di trasformazione della città fatto di opere che resteranno per molti anni a venire, e che segneranno un vero e proprio cambio di passo e di mentalità. In questo senso è bello vivere Rovato come la città che per un giorno diventa “capitale“ dell’acqua".

Gli appuntamenti saranno molti, tra cui un laboratorio di degustazione di acque potabili, visite guidate nei “luoghi dell’acqua“ di Rovato. In calendario ci sono iniziative didattiche, un convegno e momenti di divertimento per bambini e adulti e buona cucina. Chiuderà la Giornata uno spettacolo teatrale a tema.

Milla Prandelli