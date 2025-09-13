A scuola con ispirazione
Valentina Bertuccio D.
A scuola con ispirazione
Bergamo
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Studentessa Melzo investitaInfluenza: primi casiCasting Il Diavolo veste Prada 2MeteoSuperenalottoEventi weekend
Acquista il giornale
CronacaSeriate, la fontana di via Dante piena di schiuma. L’amarezza del sindaco sui social
13 set 2025
REDAZIONE BERGAMO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bergamo
  3. Cronaca
  4. Seriate, la fontana di via Dante piena di schiuma. L’amarezza del sindaco sui social

Seriate, la fontana di via Dante piena di schiuma. L’amarezza del sindaco sui social

Gabriele Cortesi ha immortalato in un video quanto accaduto: “Ce la mettiamo tutta a migliorare il decoro urbano della città, ma davanti a queste cose cadono le braccia”

Seriate, la fontana piena di schiuma (Frame video sindaco Gabriele Cortesi)

Seriate, la fontana piena di schiuma (Frame video sindaco Gabriele Cortesi)

Per approfondire:

Seriate (Bergamo), 13 settembre 2025 –  Spiacevole sorpresa, questa mattina, per i cittadini di Seriate: la fontana di via Dante, recentemente sistemata nell’ambito degli interventi di decoro urbano, è apparsa completamente piena di schiuma bianca. Il motivo? Probabilmente qualcuno ha versato nell’acqua shampoo, bagnoschiuma o qualche detergente simile. 

L’episodio, che inevitabilmente incuriosito i passanti, ha scatenato anche la reazione del sindaco, Gabriele Cortesi. In un post pubblicato sui social accanto a un video che immortala la situazione, il primo cittadino ha commentato con grande amarezza: “Ce la mettiamo tutta a migliorare il decoro urbano della città ma quando ci troviamo davanti a queste cose oggettivamente cadono le braccia”.

Le immagini sono state condivise da diversi utenti e in molti hanno mostrato delusione nel vedere quanto accaduto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata