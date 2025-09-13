Seriate, la fontana di via Dante piena di schiuma. L’amarezza del sindaco sui social

Seriate (Bergamo), 13 settembre 2025 – Spiacevole sorpresa, questa mattina, per i cittadini di Seriate: la fontana di via Dante, recentemente sistemata nell’ambito degli interventi di decoro urbano, è apparsa completamente piena di schiuma bianca. Il motivo? Probabilmente qualcuno ha versato nell’acqua shampoo, bagnoschiuma o qualche detergente simile.

L’episodio, che inevitabilmente incuriosito i passanti, ha scatenato anche la reazione del sindaco, Gabriele Cortesi. In un post pubblicato sui social accanto a un video che immortala la situazione, il primo cittadino ha commentato con grande amarezza: “Ce la mettiamo tutta a migliorare il decoro urbano della città ma quando ci troviamo davanti a queste cose oggettivamente cadono le braccia”.

Le immagini sono state condivise da diversi utenti e in molti hanno mostrato delusione nel vedere quanto accaduto.