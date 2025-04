Incidente mortale a Monza: ciclista 70enne investito e ucciso da un camion in viale Brianza

Monza, 18 aprile 2025 – Un ciclista settantenne è morto dopo essere stato arrotato da un camion e trascinato per decine di metri in viale Brianza a Monza. È successo poco prima delle 11.30. Da una prima ricostruzione del fatto, per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo è stato travolto dal mezzo pesante all'ultimo incrocio del viale che porta alla Villa Reale di Monza.

La dinamica

I rilievi della polizia sul luogo dell'incidente mortale

Il camionista forse non si è accorto o forse deliberatamente non si è fermato, ha proseguito su viale Brianza, ha svoltato a sinistra e proprio davanti alla Reggia il corpo del ciclista è rimasto a terra, mentre la bicicletta nera da corsa è stata trovata ad un'altra ventina di metri di distanza in direzione di Vedano al Lambro, poco prima dell'ingresso del parco di viale Cavriga.

I rilievi

Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia locale di Monza, che hanno rintracciato il camion poco distante dalla ditta Rovagnati a Biassono. Gli accertamenti sono ancora in corso. A causa dell'incidente mortale è stato interdetto il traffico in viale Brianza tra via Boccaccio e porta Monza e in viale Battisti da via Dante fino alla villa Reale. Per entrare in Monza privilegiare viale Elvezia e viale Lombardia. Da Est evitare via Cantore e Boccaccio.