Rho, 15 maggio 2025 – Incidente stradale oggi, giovedì 15 maggio, a Rho, in provincia di Milano. L’allarme è scattato alle 17 di questo pomeriggio in via Risorgimento, nella frazione Mazzo. Stando alle prime informazioni un uomo in monopattino è stato investito e ucciso da un mezzo pesante. La vittima è un uomo di cui al momento non sono note le generalità. La dinamica del tragico impatto è ancora in fase di accertamento.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono accorsi i mezzi di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia, intervenuti con l’elisoccorso e un’ambulanza. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 54 anni, è stato portato in ospedale a Garbagnate (Milano) per alcuni accertamenti ma non avrebbe riportato ferite.

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente presenti, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri della compagnia di Rho e i vigili del fuoco di Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti perché il corpo della vittima era rimasto incastrato sotto il mezzo pesante. Ulteriori informazioni sulla dinamica dello schianto verranno fornite in seguito, alla luce degli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine.