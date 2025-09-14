Maratona musicale per la Palestina

Voci per la Palestina. L’emergenza umanitaria di Gaza e il dramma del popolo palestinese non lascia indifferenti gli artisti bergamaschi, in particolare i protagonisti della scena musicale giovane legata all’Edonè, lo spazio polifunzionale in via Agostino Gemelli. Da qui nasce la spinta alla giornata di musica e solidarietà che si terrà domani, dalle 11 alle 23, quando i palchi del locale ospiteranno una lunga maratona musicale con numerosi artisti che hanno risposto con entusiasmo alla chiamata. Sarà una giornata interamente dedicata a sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno dell’associazione Gaza FreeStyle, attiva da anni in Palestina con progetti culturali e sociali. Per tutto il giorno sarà possibile donare liberamente un contributo (l’ingresso ai concerti è invece gratuito), tramite Qrcode diretti all’associazione Gaza FreeStyle, che sarà presente con i suoi banchetti informativi o facendo serigrafare in diretta la propria maglietta dai ragazzi di Siamo Un Magazine (occorre portarne una neutra da casa). Si potranno inoltre acquistare gadget e altri oggetti. Infine è possibile donare mangiando e bevendo all’Edonè, che donerà parte del ricavato.

L’elenco degli artisti che si esibiranno è lungo e per gli spettatori si prospetta una notevole varietà di generi e stili. Saranno presenti, tra gli altri, Amelia, Andrea Vcr, Aga, Asteria, Carlo Manti, Chiamamifaro, Crushed fingers, Dogsiknow, Elia, Filippo Cattaneo Ponzoni, Forsedanzica, Fuma!, Gaspare Tosi, Gattotoro, Giallorenzo, Giulia Pedretti, Grimjow33, Komatsu San, Lietto, Lola, Max2Days, OKGiorgio, Ono Second,Spinozo, Troviero, Ufo Blu, Vanarin Vxxmae, Welrd 29Contratti. La manifestazione è organizzata da Edonè e OKGiorgio, alias di Giorgio Pesenti, musicista e produttore.

Michele Andreucci