Ottavia Piana intrappolata per la seconda volta nell’Abisso Bueno Fonteno: “Non entrerò più in una grotta, basta speleologia”

Bergamo, 16 dicembre 2024 – "Parla molto poco, ma dice che non entrerà più più in una grotta". Questo quanto riferito dal dottor Rino Bregani, medico del Soccorso alpino, che ha visitato Ottavia Piana, la 33enne incastrata da sabato in una grotta nella bergamasca. La donna ha spiegato di voler "abbandonare la speleologia per sempre". Per poter essere riportata fuori dalla grotta 'Abisso Bueno Fonteno', dove si trova bloccata da sabato sera a seguito di una caduta. Ma brutta avventura che rischia di protrarsi ancora a lungo poiché la giovane dovrà probabilmente attendere fino a mercoledì sera.Sono questi sono i tempi stimati dai soccorritori che, con grande fatica, stanno cercando di recuperarla e di spostarla con la barella.

Le condizioni fisiche

Ma come sta? Secondo quanto riferito la 33enne ha sicuramente delle fratture facciali, così come problemi alle vertebre e alle costole, oltre che a un ginocchio. Proprio ai due medici che l'hanno raggiunta, ha spiegato di voler abbandonare la speleologia, anche perché già lo scorso luglio 2023 era rimasta bloccata all'interno della stessa grotta. Dopo quell'infortunio - per il quale erano servite 48 ore di tempo perché venisse riportata fuori - aveva comunque ripreso l'attività di speleologa.

Il piccolo Carso sul lago d’Iseo e quella strettoia di 100 metri

La grande area carsica del Sebino Occidentale è ormai da decenni il paradiso di esperti geologi e speleologi. Grotte, anfratti, laghi e grandi cattedrali sotterranee, stretti cunicoli perforano il calcare di un altipiano che è come un piccolo Carso: acque che si inabissano e riemergono, enormi stanze che si aprono oltre minuscoli buchi nel terreno. Dodici comuni, più altri tre che lo costeggiano, sono il cuore di un territorio compreso fra la Val Cavallina e il fiume Cherso a Nordovest e il lago d’Iseo a Sud Est. In questo dedalo complesso è ora bloccata Ottavia Piana, con diverse fratture.

Un’operazione complessa

Il salvataggio della 33enne è un’operazione difficile, vista la profondità dell’antro e la distanza dall’imbocco: per ritornare all’aperto, infatti, ci vogliono quattro ore di percorso. Non semplici neppure per persone con capacità specifiche, come dimostra il secondo incidente accaduto alla speleologa. La temperatura nella grotta è sempre costante, attorno agli 8 gradi, ma è alta l’umidità. A tenere unite Ottavia e le persone in superficie quel cavo telefonico, lungo tre chilometri, che raggiunge il ventre dell’abisso in cui è rinchiusa.