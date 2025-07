Chiude la casa e abbandona i cani al loro destino. Denunciato

Abbandonati per diversi giorni all’interno di un giardino senza cibo e acqua. È la disavventura vissuta da due cani salvati l’altro giorno dalla polizia locale di Ciserano, intervenuta dopo le segnalazioni di alcuni cittadini. Gli animali erano stati lasciati in condizioni inadeguate dal proprietario, che si è da tempo trasferito a vivere in un’altra regione e che è stato denunciato per abbandono di animali. Contattato dagli agenti, l’uomo si è rifiutato di tornare a casa per aprire i cancelli del giardino della sua abitazione, costringendo la polizia locale ad intervenire con la forza per mettere in salvo i cani. Uno dei due è stato trasportato in una clinica veterinaria. L’altro è stato affidato all’associazione Lav che gli troverà una nuova casa. Fondamentale la collaborazione con il Rifugio del cane di Seriate e la Lav onlus, che il Comune ha voluto ringraziare per la disponibilità. "Abbiamo registrato questo episodio di incuria che è molto spiacevole e grave da parte del proprietrario dei due cani – sottolinea il sindaco di Ciserano, Caterina Vitali –. Ringrazio i cittadini che hanno segnalato e gli agenti della polizia locale per essere intervenuti al meglio per il benessere degli animali". M.A.