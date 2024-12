Giorgio Pannuzzo, compagno di esplorazione di Ottavia Piana: "Era preoccupata e incredula"

Giorgio Pannuzzo, uno degli speleologi esperti che era presente nell’Abisso Bueno quando è accaduto l’infortunio a Ottavia Piana. Ecco il suo racconto: “Eravamo un gruppo di dieci persone suddivise in tre sottosquadre. Una di queste è quella in cui c’era Ottavia, a un certo punto persone di questa squadra ci hanno avvisate che c’era stato un incidente. Ci siamo riuniti tutti quanti per prendere in mano la situazione e capire come muoverci. Ci hanno detto che mentre percorrevano una via già percorsa all’andata, un pezzo di roccia le è ceduto sotto i piedi. Purtroppo sotto c’era un vuoto di 6, 7 metri”. La speleologa era preoccupata, dolorante ma soprattutto incredula: “Non si sarebbe mai aspettata che succedesse a lei ancora una volta. È una speleologa esperta, non avrebbe mai rischiato” (video Prandelli).