Il maltempo dopo il grande caldo. Allagamenti in Valle Seriana. Tragedia sfiorata a Treviglio

Pioggia intensa, tuoni, fulmini, forti raffiche di vento, grandine, brusco calo della temperatura. Anche la Bergamasca, come tutta la Lombardia, ieri mattina è stata investita dal maltempo. I disagi maggiori si sono registrati nella Bassa e nelle valli. L’altopiano di Clusone, in Valle Seriana, è stato investito fin dalla notte da intense raffiche di vento e da una forte grandinata: decine gli interventi del corpo di protezione civile e dei vigili del fuoco, tra piante spezzate e allagamenti. "Abbiamo iniziato ad operare verso le 6 – spiega Marcello Scandella, responsabile della sezione clusonese della Protezione civile –. I reticoli delle vallette hanno retto, ma la caduta delle foglie per l’impeto della pioggia ha portato all’ostruzione di diversi tombini". A Clusone l’acqua è entrata nella sala teatrale dell’oratorio con i tecnici intervenuti per mettere in sicurezza gli impianti elettrici e i cavi. Allagata anche la cantina dell’oratorio di Piario, mentre alcune strade sono state liberate dalla grandine caduta in grande quantità. "Siamo intervenuti anche in viale Europa per un rialzo d’asfalto – prosegue Scandella –. E i pompieri sono stati in via Mazzini per una serie di garage allagati". I tecnici hanno lavorato anche in via Tiraboschi, alle Fiorine, nel cuore della pineta, per una pianta che, piegata dal vento, minacciava di cadere sulla strada che conduce all’ospedale di Piario.

Nella Bassa Bergamasca, a Treviglio, un albero è caduto in viale Montegrappa, davanti alla Coop, creando disagi alla circolazione. Tragedia sfiorata, invece, in via Matteotti: una lastra di pietra è caduta da un cornicione di un edificio sul tetto di una Fiat Cinquecento in sosta. Fortunatamente a bordo dell’auto non c’era nessuno. Parzialmente chiusa la viabilità lungo il tratto est di viale Piave, una delle arterie più trafficate di Treviglio. A Caravaggio il forte vento ha divelto le insegne del supermercato Carrefour scoperchiando l’edificio: non si sono registrati feriti. Sempre a Caravaggio è crollata una sezione della facciata della ditta Sorem Trasmissioni Meccaniche. Il temporale ha provocato meno disagi a Bergamo. Tredici voli in arrivo all’aeroporto di Orio al Serio sono stati dirottati tra Malpensa, Bologna e Verona a causa della violenta perturbazione.