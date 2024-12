Speleologa intrappolata da tre giorni nell’Abisso Bueno di Fonteno, corsa contro il tempo per salvarla: la diretta

06:55

"Siamo attrezzati fino a mercoledì notte"

"Al momento siamo attrezzati per restare fino a mercoledì notte", spiegato Mauro Guiducci, vicepresidente nazionale del Soccorso Alpino e speleologico. "Non sappiamo quanto tempo sarò necessario. Sia per la distanza, sia per la tipologia della grotta. Ottavia è molto collaborativa, anche nelle parti di trasporto. È costantemente monitorata dalla nostra equipe medica. Nel frattempo si lavora per fare passare la barella perché il percorso non è solo difficile, ma anche molto angusto. Siamo tutti preparati a lavorare in situazioni difficili. Ovviamente tutto si complica perché si lavora in spazi stretti, con fango e acqua e in condizioni complicate, se non proibitivi. All’interno ci sono circa cinque gradi. Ottavia viene controllata in un ambiente che viene creato tramite una speciale tenda e che viene riscaldato. Anche per questo andiamo con lentezza. Non lasciamo nulla al caso. Lei, essendo molto esperta, capisce la situazione".