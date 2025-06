Dighe di Carona: dietrofront di Enel Green Power, restano i due custodi

Carona, 16 giugno 2025 – Marcia indietro di Enel Green Power. L’azienda, si legge in un comunicato diffuso da Flaei Cisl Lombardia, ha deciso di accantonare l’idea di destinare un solo custode a guardia delle dighe lombarde di Sardegnana, nel comune di Carona.

Era stata annunciata, infatti, una sperimentazione avrebbe previsto l’attività in solitaria di un unico operatore per ciascun impianto, superando il vincolo finora in vigore della presenza di almeno due lavoratori per sito in contesti montani e isolati a oltre 2.500 metri di quota.

La segreteria lombarda della Flaei Cisl

Dopo le proteste delle comunità locali, di movimenti politici e dei sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, Enel ha quindi ritenuto opportuno rivedere la sua posizione in merito alla sperimentazione e quindi mantenere i due operatori.

Una decisione che ha soddisfatto anche la Flaei Cisl Lombardia, che apprende con soddisfazione e ringrazia tutti gli attori e gli enti che hanno sostenuto la battaglia di Enel Green Power.

La reazione

“Una scelta arrivata a valle di un periodo vertenziale – dicono dalla segreteria della Flaei -, nel quale abbiamo messo in campo tutte le azioni necessarie: dalla mobilitazione del personale coinvolto alle segnalazioni di tutti i lavoratori sulle criticità gestionali e di sicurezza di questa scelta, dalla condivisione sui giornali di articoli atti a denunciare questi comportamenti al coinvolgimento delle autorità, degli enti locali, delle comunità montane e della Regione Lombardia”.

Flaei, si legge ancora nella nota, “ha ribadito con fermezza le posizioni a sostegno della sicurezza dei lavoratori e del territorio, portando infine l’azienda a una rivalutazione delle sue scelte. Un sentito ringraziamento ai lavoratori per la loro partecipazione attiva a tutte le iniziative che abbiamo organizzato nel corso di questo periodo vertenziale. Un ringraziamento anche alle istituzioni che hanno sostenuto questa vertenza e che hanno appoggiato la battaglia dei lavoratori di Enel Green Power. Questo risultato è la dimostrazione che l’unione dei lavoratori, sostenuti dal sindacato, può fare la differenza”.

La gestione delle dighe – sottolinea il sindacato – richiede prontezza, collaborazione e presidio costante. Anche le comunità montane lo sanno bene: contenere le piene e prevenire i rischi idrogeologici è oggi più che mai una priorità. Un’azienda che nel sito dichiara di cercare “l’energia in ogni angolo del pianeta” e che al centro della propria missione pone “l’energia delle persone”, non può ignorare la voce dei lavoratori e delle comunità.