Oasi e borghi sconosciuti. Gite sul lago tra incanti

COSTA VOLPINO (Bergamo)Da oggi Navigazione lago d’Iseo introduce il nuovo orario estivo con corse da Sulzano e Sale Marasino per Monte Isola attive 24 ore su 24 e inaugura la stagione delle gite sui battelli e i catamarani della flotta aziendale. Con una novità: da Pisogne, Lovere e Costa Volpino parte un inedito tour che condurrà alla scoperta dei borghi dell’alto e del medio lago: meno noti rispetto a Iseo, Monte Isola e Sarnico ma non meno belli. Non solo: dall’acqua sarà possibile osservare alcuni dei luoghi più belli e misteriosi del lago d’Iseo, come per esempio la “Thailandia di Lombardia” e la “piccola Tahiti del Sebino”, ma pure la strada ciclopedonale Vello-Toline, con le sue rocce a precipizio. Mete queste, che stanno spopolando sul web, raggiungibili anche da terra, ma difficilmente visibili dal lago, se non si possiede una imbarcazione.

Tutti i mercoledì con partenza a Pisogne alle 11 e, a Costa Volpino e 11.15 e Lovere a 11.25. dalle tre cittadine si navigherà in direzione sud percorrendo la costa da cui si vedranno l’abitato di Castro con le montagne sopra di esse, le rocce quasi verticali della sponda bergamasca e l’orrido scavato dal torrente Dezzo, che arriva dalla valle di Scalve e che ha creato un luogo unico ove la roccia è perpendicolare all’acqua, che qui è verde come gli smeraldi e impetuosa grazie al vento.

Lì si può anche vedere una madonnina dove sgorga dell’acqua, più avanti si potrà vedere quella che il sito In Lombardia definisce la “Thailandia lombarda”: il Bögn di Zorzino, famosissimo anche tra gli influencer e sui reeal di diverse piattaforme. Come a Castro l’acqua assume tonalità incredibili che ricordano le pietre preziose, con una minuscola spiaggia di sassi contornata da una lussureggiante vegetazione. Grazie al battello si eviterà la lunga camminata che serve a raggiungerlo, dato che non vi sono parcheggi in zona e si potrà goderlo in pieno sole, poiché nel pomeriggio arriva l’ombra. Si potranno poi osservare l’abitato di Riva di Solto e vedere, nel centro del lago, l’isola di Loreto: la terza del lago d’Iseo con San Paolo e Monte Isola.

Attraversato il lago si costeggerà la costa bresciana dove si vedrà la Piccola Thaiti di Marone, che offre acque turchesi e limpidissime e pure la Vello Toline, dove il Sebino torna selvaggio. A disposizione vi è anche la gita alle tre isole, con partenze il sabato e la domenica da Iseo alle 14.45 e 14.45 da Iseo e alle 15.10 e 16.10 da Sulzano e con gli stessi costi e durata dell’altro tour.