Bergamo, vive in casa con la madre morta da un anno: la figlia indagata per occultamento di cadavere

Bergamo, 11 settembre 2025 – È indagata per occultamento di cadavere la figlia di Francesca Pettinato, la donna di 101 anni trovata morta da un anno ieri nel loro appartamento di via De Gasperi, zona Conca Fiorita, a Bergamo. La Procura ha aperto un fascicolo sulla base delle indagini effettuate dalla polizia, in particolare dalla Squadra mobile e dalla Scientifica.

Bergamo, la scientifica si avvia verso l'appartamento delle due donne (Frame video)

La figlia - una sessantenne dipendente pubblica - si trova ricoverata nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le indagini dovranno anche confermare se, come pare, la donna abbia continuato a percepire la pensione dell'anziana madre - nata il 27 luglio del 1923 e dunque morta a 101 anni - oltre che chiedere la '104' per assisterla.

Nelle prossime ore sarà anche fissata l'autopsia sul corpo dell'anziana: l'esame confermerà o meno la tempistica della morte riferita dalla stessa figlia - vale a dire il 17 settembre dell'anno scorso - ed emersa dai primi rilievi della polizia e del medico legale. L'abitazione, così come i due box di pertinenza, restano sotto sequestro.

La macabra scoperta

La terribile scoperta è avvenuta mercoledì pomeriggio. Dalle prime informazioni pare che da tempo i residenti lamentavano un odore nauseante che appestava l’intero condominio. Intorno alle 14, alla centrale operativa della Polizia locale di Bergamo è arrivata anche la chiamata del figlio dell’anziana. Agli operatori ha detto di abitare a Genova e di essere preoccupato per i mancati aggiornamenti sulle condizioni dell’anziana madre. Ha inoltre fatto presente di non potersi spostare con facilità dal capoluogo ligure, perché ha una figlia con disabilità grave.

Anche l’amministratore del condominio ha provato a mettersi in contatto con le occupanti dell’appartamento, senza successo. Così, sul posto, sono stati inviati gli agenti della Polizia locale, gli uomini della Squadra mobile della e i vigili del fuoco per un accertamento. Quando sono entrati, hanno trovato in camera da letto sotto le coperte il cadavere mummificato dell’anziana. E, in un’altra stanza, come se nulla fosse, la figlia 60enne, che alla vista degli agenti non avrebbe proferito parola.